Yeni Malatyaspor’un avukatlarından TFF’ye ve hakemlere kayısılı tepki

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uzlaşı beklerken tansiyon bir anda yükseldi Putin çileden çıktı... Artık çizgiyi aştınızUzlaşı beklerken tansiyon bir anda yükseldi! Putin çileden çıktı... 'Artık çizgiyi aştınız'#ABD
ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü Model model hesapladık...ÖTV kararıyla otomobil fiyatları düştü! Model model hesapladık...#ÖTV
Ahmet Çalık için aradım, telefonumu açmamasına çok sevindim'Ahmet Çalık için aradım, telefonumu açmamasına çok sevindim'#Beşiktaş
AB Büyükelçileri ile toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan iş birliği ve diyalog çağrısıAB Büyükelçileri ile toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan iş birliği ve diyalog çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim dolduTıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim doldu#Organ Nakli
Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum demişti Tartışılan sözlerine açıklık getirdi'Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum' demişti! Tartışılan sözlerine açıklık getirdi#Mustafa Destici
Marmariste denizin rengi değişti Cadde ve sokaklar nehre döndüMarmaris'te denizin rengi değişti! Cadde ve sokaklar nehre döndü#Marmaris
Guardioladan Torrent sözleri G.Sarayın başına geçince yeniden gündem oldu...Guardiola'dan Torrent sözleri! G.Saray'ın başına geçince yeniden gündem oldu...#Galatasaray
Görüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattıGörüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattı!#Bülent Ersoy
Uzmanlar son sözü söyledi: Artık sıra erkeklerdeUzmanlar son sözü söyledi: Artık sıra erkeklerde!#Çin
NASA yıllardır arıyordu... Burnumuzun dibinden çıktıNASA yıllardır arıyordu... Burnumuzun dibinden çıktı!#NASA
Dünyanın kara kutusu göründü... İşte insanlığın son umuduDünyanın 'kara kutusu' göründü... İşte insanlığın son umudu #Dünya
Emine Ünün gözyaşları... Annem bana iyi ki koronavirüs bulaştırdıEmine Ün'ün gözyaşları... 'Annem bana iyi ki koronavirüs bulaştırdı'#Emine Ün
Cansu Kurtcunun dadı isyanı: Korkunç paralar telaffuz ediliyorCansu Kurtcu'nun dadı isyanı: Korkunç paralar telaffuz ediliyor#Cansu Kurtcu
Bu sektörde personel bulamıyorlar Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlin Bu sektörde personel bulamıyorlar! Maaşlar resmen fırladı... Yeni başlayana 150 bin sterlin#Personel
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Yeni Malatyaspor’un avukatlarından TFF’ye ve hakemlere kayısılı tepki

#TFF#Yeni Malatyaspor#Kayısı
Yeni Malatyaspor’un avukatlarından TFF’ye ve hakemlere kayısılı tepki

Spor Toto Süper Lig'de hakem hatalarının yaşandığını belirten Yeni Malatyaspor kulüp avukatları, yöneticilerin ve futbolcuların mağduriyetlerini dile getirmek amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun önünde basın açıklaması yaptı. 'Kayısı gözlerin daha iyi görmesini, zihnin daha iyi çalışmasını sağlar' yazılı pankart açan ve getirdikleri Malatya kayısısını TFF’ye hediye edeceklerini belirten avukatlar, açıklamalarında TFF'ye tepkilerini dile getirdi.

Haberin Devamı

Yeni Malatyaspor avukatları, Süper Lig'de son zamanda hakem hatalarının yaşandığını belirterek, yaşadıkları mağduriyetlere karşı TFF önünde basın açıklaması yaptı. Kulüp avukatları, yanlarında getirdikleri Malatya kayısısı ile hakemlere tepkide bulundular. 'Kayısı gözlerin daha iyi görmesini, zihnin daha iyi çalışmasını sağlar' yazılı pankart açan avukatlar, aynı zamanda yanlarında getirdikleri kayısıları TFF’ye hediye edeceklerini söyledi.

"Kayısı hem zihne hem de göze iyi gelir. Maçlardan önce hakemlere ikram edilmek üzere federasyona hediye edeceğiz"

Yaşadıkları mağduriyetleri belirterek basın açıklamasında bulunan Yeni Malatyaspor avukatı Hasan Kocabey, "Süper Lig'de son dönemlerde yaşanan hakem hatalarından dolayı futbol kulüplerinin, yöneticilerin ve en fazla futbolcuların ne kadar mağdur olduğunu herkes şu aşamada görüyor. Bu mağduriyeti en fazla yaşayan kulüplerin başında Yeni Malatyasporumuz gelmekte. Özellikle geçen hafta Trabzon maçında son saniyede verilmeyen penaltımız ondan önceki ay yine Kayseri maçında verilmeyen penaltı ve ondan sonra Kayseri'nin gol atarak iki puanımızın heder olması durumları ve başka birçok maçlar dikkate alındığında Malatyasporumuzun bu sezon içerisinde birçok maçta hakkının yenildiğini görüyoruz. Biz şurada Türk futbolu adına hatalarıyla artık anılmak istemediğimizi, Malatyasporlular olarak ve Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği olarak bu gidişe bir dur demek için Türkiye Futbol Federasyonu'na bir dilekçeyle şikayetlerimizi bildireceğiz. Türkiye Futbol Federasyonu, toplumun algısında şampiyon zaten belli ve düşecek takımlar zaten belli bir algıyı silmelidir. Toplumun algısı Türk Futbolu'na en fazla zarar veren durumdur. Ben burada sadece hakkı yenen, mağdur olan takımların ve özellikle Malatyasporluların sesini yükseltmesinden ziyade hanelerine haksız olarak puanlar katan, özellikle geçen hafta Trabzon maçında verilmeyen penaltıdan dolayı üç puanı hanelerine katan ve haksız şekilde üç puanı alan takımların da seslerini yükseltmelerini istiyorum. Yani Trabzonspor şahsında bir şekilde bir puan da olsa, üç puan da olsa alan takımların ben bu puanı haneme katmak istemiyorum, ben bu şekilde şampiyon olmak istemiyorum tarzında aslında en büyük serzenişleri göstermeleri gerekir. Fair play kuralları gereği ben Trabzonspor maçında son dakikadaki penaltının verilmesiyle ilgili olarak hem futbolcuların, hem yöneticilerin seslerini çıkarmalarını istemiştim. Ama maalesef bunlar olmadı. Bu gidişe bir dur dememiz lazım. Malatyalılar olarak, bir milyon nüfuslu Malatyalı, en az o kadar da dışarıda yaşayan Malatyalılar olarak Malatyaspor'un hakkını yedirmeyeceğiz. Bu dilekçemizle birlikte sadece hakemlerin cezalandırılması değil, bu zihniyetin de değiştirilmesi için bugün yaptığımız başvurunun ve eylemin bir başlangıç olmasını istiyoruz. Biz yarın çocuklarımıza bu dönemde Türk Futbolu için kötü bir anı bırakmak istemiyoruz. Kötü hatıralarla anılmasını istemiyoruz. Bizim yaptığımız eylemle birlikte diğer bütün kulüplerin, taraftarların ve yöneticilerin de harekete geçerek bu zihniyetin ve bu hatalarla ilgili olarak hak kayıplarının ortadan kalkmasını istiyoruz. Aynı zamanda bugün federasyona Malatya'mızın kayısısını hediye edeceğiz. Çünkü kayısı biliyorsunuz hem zihne iyi gelir hem de göze iyi gelir. Maçlardan önce hakemlere ikram edilmek üzere federasyona hediye edeceğiz. Her maçtan önce özellikle VAR hakemlerine, orta hakemlere bu kayısının ikram edilmesini istiyoruz ki herkesin ekran başındaki çocukların dahi görebildiği fakat VAR olmasına rağmen inceleme ve gözlem olmasına rağmen görülmeyen penaltıların ve faullerin ve pozisyonlarla ilgili olarak da kayısıyı hakemlere ikram edilmek üzere federasyonumuza hediye edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Yeni Malatyaspor’un avukatlarından TFF’ye ve hakemlere kayısılı tepki

Haberle ilgili daha fazlası:
#TFF#Yeni Malatyaspor#Kayısı

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler

BAKMADAN GEÇME!

ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler