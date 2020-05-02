Yeni Malatyasporlu Yiğithan Güveli'nin annesi hayatını kaybetti
Yeni Malatyaspor'da forma giyen Yiğithan Güveli'nin annesi Meryem Güveli, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Yeni Malatyaspor, 21 yaşındaki futbolcu Yiğithan Güveli'nin annesi Meryem Güveli'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İşte Yeni Malatyaspor'un açıklaması;
Futbolcumuz Yiğithan Güveli'nin annesi Meryem Güveli'nin (63) kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiğini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yiğithan Güveli ve ailesinin acısını paylaşırken, merhumeye Allah'tan rahmet diliyoruz.
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