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GeriFutbol Yeni Malatyasporlu Mustafa Eskihellaç'a Göztepe ve Samsunspor kancası!
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 07.01.2021 - 14:56 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyasporlu Mustafa Eskihellaç'a Göztepe ve Samsunspor kancası!

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Yeni Malatyasporlu Mustafa Eskihellaç'a Göztepe ve Samsunspor kancası!
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Yeni Malatyaspor’un genç yeteneği Mustafa Eskihellaç ara transferin dikkat çeken futbolcularından birisi oldu.

Yeni Malatyaspor’un geçen sezon 1. Lig'de Boluspor’a kiralık gönderdiği, bu sezon ise kadrosunda tuttuğu genç yetenek Mustafa Eskihellaç, süre aldığı maçlarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

Süper Lig ve 1.Lig'den taliplerinin olduğu öğrenilen Mustafa’nın transferiyle ilgili kararın ise teknik heyetten gelecek rapora bağlı olduğu ifade edildi.

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23 yaşında orta saha oyuncusunun hedefinin ise takımda kalarak Hamza Hamzaoğlu’nun vazgeçilmezleri arasına girmek olduğu öğrenildi.

Eskihellaç için Süper Lig ekibi Göztepe ve 1. Lig takımı Samsunspor’un girişimde bulunacağı belirtiliyor.

Yeni Malatyasporlu Mustafa Eskihellaça Göztepe ve Samsunspor kancası

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