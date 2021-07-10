Yeni Malatyasporlu Haddadi'den Türk vatandaşlığı müjdesi

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un Tunuslu yeni transferi Oussama Haddadi, Türk vatandaşlığına geçeceğini söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kamp yapan sarı-siyahlıların 29 yaşındaki futbolcusu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Haddadi, "Bir ay içinde Türk olacağım. Benim eşim de Türk. Bir nevi iç güveysi geldim. Türk olunca ismimin Mehmet olmasını istiyorum. Evlendikten sonra böyle bir hak doğdu. Ben de bu hakkı geri çeviremezdim. Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. Burayı çok seviyorum ve kültürüne aşığım. İnşallah yakında Türk olacağım." şeklinde konuştu.

Daha önce Türkiye'de Kasımpaşa'da forma giyen ve transfer döneminde birçok teklif almasına karşın Malatya'yı tercih ettiğini dile getiren Haddadi, "Burada olmaktan mutluyum. Başkanımızın güzel projeleri var. Bu projede takım arkadaşlarımla birlikte yer alacağım için Yeni Malatyaspor'u seçtim. Şartlar çok iyi. Takımdaki ortam iyi. Bize sadece çalışmak kalıyor. Yeni Malatyaspor için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'ye Kasımpaşa ile girdim, onlara teşekkür ediyorum. Daha sonra Yeni Malatyaspor'a geldim. İrfan (Buz) hocayla çok iyi anlaşıyoruz ve bu güzel taraftarlar için güzel işler başaracağız." ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ"

Türkiye'ye olan sevgisini dile getiren Haddadi, "Gezdiğim şehirlerin hepsi çok güzel. Sosyal hayatın dışında iş hayatında da mutluyum. Türkiye'deki futbol seviyesi Fransa'dan daha iyi. Fransa'da birkaç takım iyi olabilir ama burada takım oyunları daha çok göze çarpıyor. Malatya taraftarlarıyla birlikte güzel bir ambiyans yakalayacağız. Onlar bizi destekleyecekler ve güzel bir sezon geçireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.