Yeni Malatyasporlu golcü Adem Büyük, Galatasaray'a attığı gol sonrası sevinmedi

Beşiktaş'la şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, son haftada Yeni Malatyaspor'u konuk ederken Adem Büyük'ün golüne engel olamadı.

Türk Telekom Stadı'ndaki maçın 39. dakikasında sahneye çıkan Adem, takımını 1-0 öne geçirirken sarı kırmızılı takımı adeta yıktı.

Kariyerinde Kasımpaşa ve Malatyaspor formalarıyla Galatasaray'a karşı 2 golü bulunan 33 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılılara üçüncü golünü attı.

SÜPER LİG'DEKİ EN BAŞARILI SEZONU

Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray formaları altında toplamda 256 kez Süper Lig’de maça çıkan 33 yaşındaki Adem Büyük, 63 gol atarken 36 da asist yapma başarısı gösterdi.

Bu sezon kaptanlığını yaptığı Yeni Malatyaspor’da 17 gol 3 asistlik performans ortaya koyan tecrübeli isim kariyerinin en başarılı sezonunu yaşıyor.