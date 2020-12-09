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GeriFutbol Yeni Malatyasporlu futbolculardan ırkçılığa tepki! "Siyahların hayatı da önemlidir..."
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Futbol
OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 09.12.2020 - 14:23 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyasporlu futbolculardan ırkçılığa tepki! "Siyahların hayatı da önemlidir..."

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Yeni Malatyasporlu futbolculardan ırkçılığa tepki! "Siyahların hayatı da önemlidir..."
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Yeni Malatyasporlu futbolcular Moryke Fofana, Afriyie Acquah ve Jody Lukoki ırkçılığa karşı olduklarını ifade etti.

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

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Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemlerine Yeni Malatyasporlu futbolcular da sessiz kalmadı.

Fildişili oyuncu Fofana, "Irkçılığa hayır’ ifadelerini kullanırken, Ganalı Acquah, "Irkçılığa hayır, siyahların hayatı da önemlidir" dedi. Kongolu Jody Lukoki ise "Irkçılığa hayır" şeklinde konuştu.

 

Yeni Malatyasporlu futbolculardan ırkçılığa tepki Siyahların hayatı da önemlidir...

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