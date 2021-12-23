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Yeni Malatyaspor'den Adem Büyük'ten maç sonu flaş sözler! 'Zorbay Küçük tehdit etti'

#Yeni Malatyaspor#Adem Büyük#Zorbay Küçük
Yeni Malatyasporden Adem Büyükten maç sonu flaş sözler Zorbay Küçük tehdit etti

Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'ten maç sonu çarpıcı açıklama geldi.

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Yeni Malatyaspor'un golcüsü Adem Büyük, Kayserispor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Karşılaşmanın ardından çıkan olay, 90 dakikanın önüne geçerken Adem Büyük'ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

İşte Adem Büyük'ün sözleri;

Kelimelerimi çok iyi seçmem gerekiyor. Bu kadarı da ayıp. Ne diyeyim ki? Keşke, içeri nasıl girdiklerini herkes görseydi. İşin içinden haklısınız deyip çıkıyor. Hakemler hakkında herkes aynı şeyi konuşuyorsa bir problem yok mudur ya? 

BENİ TEHDİT ETTİ

Geçen hafta da bir tanesi geliyor burada 'Sen alttan almazsan ben alttan almam' diyor. Ya siz kimsiniz abi? Evet, Zorbay Küçük'ten bahsediyorum. Kendisi; beni, 'Sen alttan almazsan ben hiç almam' diye tehdit etti. Açık ve net.

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#Yeni Malatyaspor#Adem Büyük#Zorbay Küçük

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