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İHA
Haber Giriş: 08.08.2020 - 16:36,Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'dan transfer müjdesi

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Yeni Malatyaspor'dan transfer müjdesi
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Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, transfer çalışmaları kapsamında görüştükleri ve anlaşmaya varmak üzere oldukları oyuncular bulunduğunu belirtti.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-siyahlı takımın 11 Ağustos Salı günü Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde toplanacağını söyledi.

Daha sonra takımın kamp için Bolu'ya gideceğini aktaran Çelikel, "Görüştüğümüz, anlaşmak üzere olduğumuz oyuncular var. Onları da Bolu'ya getireceğiz. Geçen yıl yaptığımız transferleri eksisiyle artısıyla değerlendirip, bu sezon iddialı, Malatya ruhuyla oynayacak, iyi futbolcularla çalışacağız. Bu sezon farklı ve güzel olacak. Taraftarlarımız sabırla sezonun açılmasını beklesin. Taraftarlarımıza seyri zevkli, keyifli bir futbol seyrettireceğiz. Başkanımız Adil Gevrek, kulüp yönetimimiz ve transfer komitemizin öncülüğünde iddialı bir kadro kurmaya çalışıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Tüm mevkilere oyuncu baktıklarını anlatan Çelikel, "Hemen hemen her alana kendini ispatlamış, kaliteli futbolcular alacağız. Yeni ve güçlü bir kadroyla sezona başlayacağız." diye konuştu.

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