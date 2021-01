Yeni Malatyaspor'dan Hamza Hamzaoğlu açıklaması

Ligde topladığı 21 puanla 13. sırada yer alan Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılacağına yönelik çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, medyada çıkan haberleri yalanlayarak, "Çıkan haberler asılsızdır, hocamızla yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

Malatya ekibinin başında ligde 17 maça çıkan Hamzaoğlu; 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Hamzaoğlu, ligin 17. haftasında oynanan ve 1-0 yenilgiyle sonuçlanan Kayserispor maçı sonrası tüm sorumluluk bende diyerek, "Burada hiç kimseyi suçlayamam. Bugünkü oyunun tek sorumlusu benim. O yüzden oyuncularıma bir şey diyemiyorum. Kayserispor'u tebrik ediyorum, inandılar, mücadele ettiler. Her ne kadar maça çekinerek başlamış olsalar da biz kendilerine güven duymalarını sağlayacak bir oyun ortaya koyduk. Onlar da her geçen dakika kendilerine güvenle oynamaya başladılar. Bizler zora soktuğumuz bu maçı çevirmeye gayret ettik, başaramadık. Bugünkü oyunla da başarmamız çok mümkün değildi. Önümüzde kupa maçı var, Galatasaray ile oynayacağımız. En iyi şekilde ona hazırlanacağız. İnşallah bir an önce toparlanırız. Herkes kendine düşen dersi çıkarır. Yolumuza bundan sonra bu şekilde devam ederiz." şeklinde konuşmuştu.