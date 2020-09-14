Yeni Malatyaspor'dan bir ilk! Sezona yenilgiyle başladılar...

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Süper Lig’e 3-0’lık Fatih Karagümrük yenilgisiyle başlayan Yeni Malatyaspor, Süper Lig kariyerinde ilk kez sezona mağlubiyetle girdi. Sarı-kırmızılılar aldığı yenilgiyle, 3 sezondur sezonun ilk hafta maçlarını kazanma alışkanlığını 4 sezona çıkaramadı.

Ligde en kötü performansını geçen sezon sergileyerek ligi son 3 sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, bu performansına rağmen lige geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir 3-0 yenerek giriş yapmıştı.

2018-2019'da ise İzmir’de Göztepe karşılaşmasıyla sezonu açan Malatya ekibi rakibi karşısında 3-1’lik galibiyet almış sezonun ilk haftasında kazanma alışkanlığını sürdürmüştü.

3 sezon önce yükseldiği Süper Lig’de oynadığı ilk maçta Osmanlıspor’u konuk eden Yeni Malatyaspor, rakibini 3-1 mağlup ederek yine sezonun ilk haftasını mutlu kapamıştı. Sarı-kırmızılılar, böylelikle son 3 sezonun ilk maçlarında elde ettiği 3 gollü galibiyet serilerine devam edemedi.

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