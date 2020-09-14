MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYeni Malatyaspor'dan bir ilk! Sezona yenilgiyle başladılar...
GeriFutbol Yeni Malatyaspor'dan bir ilk! Sezona yenilgiyle başladılar...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 14.09.2020 - 10:10 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'dan bir ilk! Sezona yenilgiyle başladılar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni Malatyaspor'dan bir ilk! Sezona yenilgiyle başladılar...
Abone Olgoogle-news

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’e yükseldiği ilk sezondan itibaren ilk kez sezonun açılış maçında mağlup oldu.

19
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig’e 3-0’lık Fatih Karagümrük yenilgisiyle başlayan Yeni Malatyaspor, Süper Lig kariyerinde ilk kez sezona mağlubiyetle girdi. Sarı-kırmızılılar aldığı yenilgiyle, 3 sezondur sezonun ilk hafta maçlarını kazanma alışkanlığını 4 sezona çıkaramadı.

Fatih Karagümrük 3-0 Yeni Malatyaspor | Maçın özeti ve golleri
Fatih Karagümrük 3-0 Yeni Malatyaspor | Maçın özeti ve golleri

Ligde en kötü performansını geçen sezon sergileyerek ligi son 3 sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, bu performansına rağmen lige geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir 3-0 yenerek giriş yapmıştı.

2018-2019'da ise İzmir’de Göztepe karşılaşmasıyla sezonu açan Malatya ekibi rakibi karşısında 3-1’lik galibiyet almış sezonun ilk haftasında kazanma alışkanlığını sürdürmüştü.

3 sezon önce yükseldiği Süper Lig’de oynadığı ilk maçta Osmanlıspor’u konuk eden Yeni Malatyaspor, rakibini 3-1 mağlup ederek yine sezonun ilk haftasını mutlu kapamıştı. Sarı-kırmızılılar, böylelikle son 3 sezonun ilk maçlarında elde ettiği 3 gollü galibiyet serilerine devam edemedi.

 

Yeni Malatyaspordan bir ilk Sezona yenilgiyle başladılar...

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle