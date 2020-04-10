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GeriFutbol Yeni Malatyaspor'da yönetim, futbolculardan indirim talep edecek
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 10.04.2020 - 12:26,Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da yönetim, futbolculardan indirim talep edecek

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Yeni Malatyaspor'da yönetim, futbolculardan indirim talep edecek
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Korona virüs salgını nedeniyle kulüpler muhtemel ekonomik yükü hafifletmek için maaşlarında indirime giderken, Yeni Malatyasporlu futbolcuların da bu yönde alınacak kararlara hazır oldukları ifade edildi.

Süper Lig'de en kötü sezonunun yaşayan Yeni Malatyaspor'da yönetim maç kazanamama ve korona virüs nedeniyle verilen ara nedeniyle oluşan olumsuz ekonomik tabloyu düzeltmek için formüller arıyor.

Bu doğrultuda birçok kulübün yaptığı gibi futbolcu alacakları konusunda indirim düzenlemesi planlayan sarı-kırmızılı yönetimin bu kararını önümüzdeki günlerde takımla da paylaşacağı ifade edildi.

İlk etapta takım kaptanlarıyla konuyu değerlendirdiği ifade edilen yönetimin görüşmede olumlu mesajlar aldığı belirtildi.

Yeni Malatyasporda yönetim, futbolculardan indirim talep edecek

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