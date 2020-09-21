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Haber Giriş: 21.09.2020 - 10:18 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da Tetteh sevinci! Trabzonspor maçında sahada...

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Yeni Malatyaspor'da Tetteh sevinci! Trabzonspor maçında sahada...
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Süper Lig'de geride kalan haftayı Göztepe beraberliğiyle kapatan Yeni Malatyaspor'da gözler ligin 3. haftasında oynanacak Trabzonspor maçına çevrilirken, takımda sakatlığı düzelen golcü Tetteh sevinci yaşanıyor.

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Ligdeki ilk puanını alarak moral bulan sarı - siyahlılarda Trabzonspor maçı hazırlıkları başlarken, antrenman eksiği bulunan oyunculara yönelik yapılan çalışmada Tetteh de yer aldı.

Tamamen iyileştiği belirtilen Tetteh'in Trabzonspor maçında şans verilmesi halinde oynayabilecek durumda olduğu bildirildi.

Yeni Malatyaspor 1-1 Göztepe
Yeni Malatyaspor 1-1 Göztepe

Bu arada sarı - siyahlı yönetimin transfer çalışmalarını sürdürdüğü, bu hafta 1 ya da 2 isme imza attıracağı öğrenildi.

Defansa, orta sahaya ve forvete takviye yapacak olan Malatya ekibinin ilk hedefinin savunma transferi olduğu belirtildi.

 

Yeni Malatyasporda Tetteh sevinci Trabzonspor maçında sahada...

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