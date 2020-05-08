Yeni Malatyaspor'da teknik ekip ve futbolculara koronavirüs testi yapıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Turgut Özal Tıp Merkezi sağlık ekipleri tarafından futbolcularımız, altyapı antrenörlerimiz ve tüm personelimize koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, il dışından gelecek teknik heyet ve bazı futbolculara ise koronavirüs testinin salı günü yapılacağı bildirildi