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GeriFutbol Yeni Malatyaspor'da teknik ekip ve futbolculara koronavirüs testi yapıldı
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Futbol
Haber Giriş: 08.05.2020 - 19:57,Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da teknik ekip ve futbolculara koronavirüs testi yapıldı

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Yeni Malatyaspor'da teknik ekip ve futbolculara koronavirüs testi yapıldı
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Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik ekip ve futbolculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Turgut Özal Tıp Merkezi sağlık ekipleri tarafından futbolcularımız, altyapı antrenörlerimiz ve tüm personelimize koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, il dışından gelecek teknik heyet ve bazı futbolculara ise koronavirüs testinin salı günü yapılacağı bildirildi

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