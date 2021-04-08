Yeni Malatyaspor'da tam 10 eksik var! Fenerbahçe'nin galibiyetine iddaa'da...

Bu bir ilandır

YENİ MALATYASPOR

- Sezona Hamza Hamzaoğlu'yla başlayan Yeni Malatyaspor, arka arkaya kötü sonuçlar gelince çareyi İrfan Buz'da aramaya karar vermişti. İrfan Hoca da 2 maçtır takımın başında, 5 gol yedi, sadece 1 puan toplayabildi.

- Ciddi anlamda koronavirüs ile de savaşıyorlar... Tam 7 oyuncu karantinada, Teenage Hadebe cezalı, 2 de sakat var. Toplam eksik sayısı 10!

- Sakatlardan Zeki Yavru son antrenmanda takımla çalıştı, karantinada olanlardan da Jody Lukoki geri döndü ama durumları maç saati netlik kazanacak.

- Olcay Şahan, Umut Bulut, Kubilay Kanatsızkuş, Ahmet Ildız gibi ilk 11'de yer bulan isimler Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

- İrfan Buz'un Jospin Nshimirimana, Eric Ndizeye, Doğukan Emeksiz gibi genç isimleri kadroya alması şaşırtıcı olmaz.

- Orta alan tamamen Afriyie Acquah'a emanet olacak. Hücumda Benjamin Tetteh izleyeceğiz. Arkasında Stevie Mallan, kanatlarda da Mustafa Eskihellaç ve Moryke Fofane forma giyecek.

FENERBAHÇE

- Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı Denizlispor karşılaşmasını 1-0 kazanan, Erol Bulut dönemine kıyasla sahaya konan futbolda pek bir farklılık göremediğimiz Fenerbahçe'de, taraftarları sevindiren tek gelişme Mbwana Samatta'nın yeniden gol atması oldu.

- Sarı lacivertlilerin deplasman kafilesinde Altay Bayındır'ın yedeği olarak 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin ve Canberk Aydemir yer aldı. Harun Tekin ile Oytun Özdoğan sakat.

- Koronavirüs karantinaları sona ermesine rağmen maç kondisyonu yeterli görülmeyen Nazım Sangare ve Papiss Cisse de Malatya'ya götürülmedi.

- Denizlispor karşısında alışılmış 4-2-3-1'in aksine takımı 4-1-4-1 gibi sahaya sürüp Sinan Gümüş sürprizi yapan Belözoğlu, maç sonrasında "Her maçın hikayesi, taktiği, oyuncu tercihleri farklıdır" demişti... Bakalım bu sefer ne gibi bir sürpriz yapacak?

- Anlaşılan o ki, Samatta'yı yine ilk 11'de göreceğiz. 4-1-4-1'de ısrar edilirse bu sefer kanatta Bright Osayi-Samuel başlayacaktır.

- İrfan Can Kahveci de kenardan gelip ciddi "akıl" koymuştu, onu da bu sefer maçın başından itibaren izleriz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Yeni Malatyaspor'un son 8 lig maçının 6'sında "karşılıklı gol" izledik. (2'si İrfan Buz'la)

- Fenerbahçe deplasmanda oynadığı son 8 lig maçını kaybetmedi. (6 galibiyet - 2 beraberlik)

- Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de ilk golü attığı 10 deplasman maçını da kazanırken; Yeni Malatyaspor, İstanbul takımlarını konuk ettiği son 9 maçın sadece 1'ini kazanabildi. (4 beraberlik - 4 mağlubiyet)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kazanır" oldu!

%69'luk kesim Emre Belözoğlu yönetiminde kayıpsız ilerlemek isteyen sarı lacivertli takıma, Malatya deplasmanında da güveniyor...

%7'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

Yeni Malatyaspor'un Hibernian'dan kiraladığı Stevie Mallan, İskoçya'da Edinburgh Derbisi'nde boy göstermişti...