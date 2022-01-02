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Sumudica'dan transfer açıklaması! "4 isimle anlaştık"

#Marius Sumudica#Yeni Malatyaspor#Süper Lig
Sumudicadan transfer açıklaması 4 isimle anlaştık

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 4 oyuncu ile anlaştıklarını 3 oyuncu ile de görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

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Kendine ait sosyal medya hesabında taraftarların sorularını yanıtlayan Rumen Teknik adam, başka takımlara gideceği söylentileri çıkan Adem Büyük ve Sadık Çiftpınar’ın takımda kalacağını belirterek, "Birçoğunuz bu soruları soruyorsunuz, bu yüzden benden net bir cevap duymanızı istiyorum. Adem Büyük ve Sadık takımımda görmek istediğim oyuncular. Onlarla görüştüm, kalacaklarına söz verdiler, ben de Malatya’dan ayrılmayacağıma söz verdim” dedi.

Takım olarak ligde son sırada bulunmalarının transfer çalışmalarını da etkilediğini ifade eden Sumudica, “Takımı birlikte kurtarmak istiyoruz. Şu anda oyuncuları Malatya’ya katılmaya ikna etmek için elimden geleni yapıyorum. Dün ve bugün bile bazı oyuncularla konuştum, onlardan gelip takımın tehlikeli bölgeden çıkmasına yardım etmelerini istedim. Kolay değil, masada sonuncuyuz” ifadelerini kullandı.

Şuana kadar 4 oyuncu ile transfer konusunda anlaştıklarını ve Malatya’ya gelerek Malatyaspor için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Sumudica, 3 oyuncu ile de görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

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Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası maçından sonra yılbaşı iznine ayrılan sarı siyahlı takımın yarın Malatya da topbaşı yaparak ligin ikinci yarısının ilk maçı olan Trabzonspor maçının hazırlıklarına başlayacağı öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Marius Sumudica#Yeni Malatyaspor#Süper Lig

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