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Yeni Malatyaspor'da Sumudica'dan taraftara mesaj: "Sözümü tuttum"

#Yeni Malatyaspor#Sumudica#Süper Lig
Yeni Malatyasporda Sumudicadan taraftara mesaj: Sözümü tuttum

Süper Lig’in devre arasında takıma 5 yeni oyuncu kattıklarını ifade eden Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Sözümü tuttum, yapacağımı söylediğim, yaptım" dedi.

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Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Rumen teknik adam Marius Sumudica, yapılan transferler ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Transferler konusunda sözünü tuttuğunu belirten Sumudica, "Çok uzun günler ve geceler çalıştıktan sonra, oyuncularla konuşup onları projemiz hakkında ikna etmeye çalıştıktan sonra Malatya'yı daha iyi hale getirmek için buradalar" ifadelerini kullandı.

Kulüp ile anlaşan Mehdi Zeffane'nin sağlık kontrolünden geçtiğini ve yarın Malatya'da olacağını ifade eden Sumudica, "Azubuike, Donsah ve yarın Göztepe kadrosunun bir parçası. Kenan ve Dicko da yeni oyuncularımız" ifadelerini kullandı.

5 yeni oyuncuyla anlaştıklarını kaydeden Sumudica, bir stoper ve 10 numara ile de el sıkıştıklarını söyledi. Kulüp yetkilileriyle birlikte takımı daha da güçlendirmek için çalıştıklarını belirten Rumen teknik adam, "İşte biz buna söz verdik ve yerine getirdik. Bu takımın çehresini değiştirmek ve kulübü tehlikeli bölgeden çıkarmak istiyoruz. Takımın arkasına geçin ve yarın yeni bir sezona güzel bir sonuçla başlayalım" ifadelerine yer verdi.

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#Yeni Malatyaspor#Sumudica#Süper Lig

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