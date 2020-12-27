Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya'dan zehir zemberek sözler! "Bunların adamlığı bu mu?"

Erzurumspor maçı sonrası konuşan Semih Kaya, her maçı kazanamayacaklarını belirtip kendilerine küfür edenleri hedef aldı.

Herkesin ayağını denk alması gerektiğini söyleyen Semih, "Biz her maçı kazanamayız ama bazıları yenilmemizi bekliyor galiba. Kulübe hiç katkı vermeyenler gelip bir mağlubiyette bize küfür ediyor. Bunların adamlığı bu mu? Herkes ayağını denk alsın." ifadelerini kullandı.

2 GOLLÜK KATKI YAPTI

Sezon başında Yeni Malatyaspor'a transfer olan Semih, toplamda 12 maça çıkarken 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

GALATASARAY ALT YAPISINDAN YETİŞTİ

Galatasaray alt yapısından yetişip a takımda uzun yıllar forma giyen başarılı savunma oyuncusu, Avrupa'da Sparta Prag forması da giydi.

23 KEZ MİLLİ TAKIM'DA OYNADI

Türkiye'de Kartalspor ve Gaziantepspor formaları da giyen 29 yaşındaki futbolcu, 23 kez de A Milli Takım'da oynama başarısı gösterdi.

CİMBOM'LA 12 KUPA KAZANDI

Uzun yıllar oynadığı Galatasaray'la büyük başarılar kazanan Semih Kaya, sarı kırmızılı ekiple toplamda 12 kupa kaldırdı.

KESİNTİSİZ 7 YIL...

2010-2017 yılları arası Galatasaray'da kesintisiz 7 sene top koşturan Semih; 4 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 4 de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.