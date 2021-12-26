Yeni Malatyaspor'da sağ kanatta sürpriz isim! Fenerbahçe'nin galibiyetine iddaa'da...

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FENERBAHÇE

Vitor Pereira'nın görevine son verip yoluna "geçici" olarak Zeki Murat Göle ile devam eden Fenerbahçe'de, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi 5 isim maç kadrosuna alınmadı.

Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Mergim Berisha, Serdar Aziz ve Luiz Gustavo; Yeni Malatyaspor mücadelesinde görev yapmayacak.

Göle yönetiminde geçtiğimiz hafta arasında 55-60 dakika 9 kişilik Fatih Karagümrük'e karşı 1-1'i değiştiremeyen sarı-lacivertlilerin nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağı merak konusu...

Kulübe yakın kaynaklar "Mert Hakan & Sosa" önünde "İrfan Can, Mesut & Pelkas" üçlüsünün devam edeceğini, hatta en ileride yine Enner Valencia'yı izleyeceğimizi söylüyor.

Bir ihtimal Mert Hakan yerine Miguel Crespo ilk 11'e dönebilir, Pelkas'ın yerine de Bright Osayi-Samuel izleyebiliriz.

650 başarılı pas, 29 şut, 38 orta, %72 topla oynama 1-1'lik skoru değiştirmedi ancak dominant oyunun Zeki Murat Göle tarafından tercih edilmeye devam edeceği konuşuluyor.

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YENİ MALATYASPOR

Sezona İrfan Buz'la başlayıp sonrasında Marius Sumudica'yla devam eden Yeni Malatyaspor, Rumen çalıştırıcı ile çıktığı ilk 2 maçı kazanmıştı fakat üst üste 8 maç 3 puana hasret kaldı.

3-1-4-2 ile gelen 6 puan sonrası 3 maç "sıfır" çekince birçok taktik deneyen ancak başarılı olamayan Sumudica, son Kayserispor maçında Adem Büyük'ü orta alana daha yakın oynatıp 4-2-3-1 düzenini tercih etmişti.

Mounir ve Adem'in golleriyle devreyi 2-0 önde geçtiler ancak 90+1'de tabelada 2-2 yazıyordu. Maçtan sonra da olaylar çıktı...

Sağ bekte güvenilir bir isim olmadığı için zaman zaman Semih Kaya'yı görüyoruz ancak Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı nedeniyle oynaması beklenmiyor, Semih'i stoperde Wallace'ın yanında görürüz; sağ tarafta Stevie Mallan sürprizi gerçekleşebilir.

Solda Oussama Haddadi, orta alanda Rayane Aabid, kalede Ertaç Özbir forması garanti olan isimler...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe'nin iç sahada oynadığı son 6 lig maçının tamamı "2.5 ÜST" bitti, 5'inde "karşılıklı gol" de izledik.

- Yeni Malatyaspor'un Marius Sumudica yönetiminde deplasmanda oynadığı 5 lig maçının tamamı "2.5 ALT" bitti.

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%37'lik kesim ligdeki son 4 deplasman maçında golü olmayan Yeni Malatyaspor karşısında sarı-lacivertli ekipten 3 puan bekliyor...

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