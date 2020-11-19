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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 15:26 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da kupa hazırlıkları! Rakip Etimesgut Belediyespor...

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Yeni Malatyaspor'da kupa hazırlıkları! Rakip Etimesgut Belediyespor...
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Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Etimesgut Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.

Yeni Malatyaspor iç sahada kral, deplasmanda sonuncu
Yeni Malatyaspor iç sahada kral, deplasmanda sonuncu!

Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

 

Yeni Malatyasporda kupa hazırlıkları Rakip Etimesgut Belediyespor...

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