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Yeni Malatyaspor'da kupa hazırlıkları! Rakip Etimesgut Belediyespor...
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Etimesgut Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla sona erdi.
Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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