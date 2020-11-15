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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.11.2020 - 14:27 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da kupa hazırlıkları! Çeşitli çalışmalar...

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Yeni Malatyaspor'da kupa hazırlıkları! Çeşitli çalışmalar...
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Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. turda karşılaşacağı Etimesgut Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çeşitli çalışmalar yaptı.

Yeni Malatyaspor iç sahada kral, deplasmanda sonuncu
Yeni Malatyaspor iç sahada kral, deplasmanda sonuncu!

Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

 

Yeni Malatyasporda kupa hazırlıkları Çeşitli çalışmalar...

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