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GeriFutbol Yeni Malatyaspor'da Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıktı
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Futbol
Haber Giriş: 07.01.2021 - 20:27 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıktı

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Yeni Malatyaspor'da Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıktı
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Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Testler neticesinde pozitif vakaya rastlanmadığı kaydedilen açıklamada, "Teknik heyetimiz, takımımız ve personellerimize uygulanan Kovid-19 tarama testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi

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