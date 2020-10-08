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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 15:44 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da Konyaspor hazırlıkları! Güç ve dayanıklılık...

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Yeni Malatyaspor'da Konyaspor hazırlıkları! Güç ve dayanıklılık...
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, güç ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.

Hamza Hamzaoğlu: Ligi ilk 10un içerisinde bitiririz diye düşünüyorum...
Hamza Hamzaoğlu: "Ligi ilk 10'un içerisinde bitiririz diye düşünüyorum..."

Yeni Malatyaspor, akşam yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

 

Yeni Malatyasporda Konyaspor hazırlıkları Güç ve dayanıklılık...

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