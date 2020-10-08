Yeni Malatyaspor'da Konyaspor hazırlıkları! Güç ve dayanıklılık...
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, güç ve dayanıklılık çalışmalarıyla tamamlandı.
Yeni Malatyaspor, akşam yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
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