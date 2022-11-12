Yeni Malatyaspor’da 'kayıp çek' tartışması! Adil Gevrek'ten sert açıklama

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Yeni Malatyaspor’un transfer ücretlerinin kendisine ait şirkete aktarıldığı iddiası karşısında sessizliğini bozan önceki başkan Adil Gevrek, bahse konu şirketin kardeşinin olduğunu belirterek, "Yeni Malatyaspor zaman zaman para sıkışıklığı yaşadığında ora üzerinden para alıp veriyorduk. Ora üzerinden Yeni Malatyaspor’a çok büyük para gitti. O giden paralardan son olarak da Mustafa Eskihellaç’ın parası ödendi. Hesaplar bloke olduğu için buradan para transferini gerçekleştirdik. Yine bura üzerinden Tetteh ve kaleci Abdulsamed’in de parası ödendi. Yine Yeni Malatyaspor’un geçen sezonki 8 ya da 9 deplasman gideri de buradan ödendi. Biliyorsunuz tüzük gereği kulübe verdiğimiz para bağış oluyor. Borç olarak kalmıyor. Bunu bazı yöneticilerimiz de yaptı. Ama orada sanki bu 305 bin Euro alınmış ve şirkete aktarmışım gibi bir algı oluşturuldu. Bu çok büyük bir haksızlık ve iftira" ifadelerini kullandı.



"Herhangi bir konuda bir usülsüzlük çıkarsınlar bütün borcu ben ödeyeceğim"



Katıldığı bir radyo programında geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova’nın iddialarına cevap veren Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor’a 8 yıl hizmet ettiklerini belirterek, "Bu işi araştırmadan soruşturmadan kalkıp böyle bir iddia da bunmak çok üzücü. Bu iddiayla muhatabınızı itibarsızlaştırıyorsunuz ama ortada somut bir delil yok. Kaldı ki bu hesapların dökümü ortada” dedi. Şu anki başkan Ahmet Yaman ile görüştüğünü ve kendisinin bu açıklamadan haberinin olmadığını da ileri süren Gevrek, "Ahmet başkan ‘Ben bu işi düzelteceğim’ dedi. Ben de düzeltmesini bekliyorum. Eğer olmazsa ben çıkıp geniş kapsamlı bir açıklama yapacağım. Ben Malatyaspor’a bu kadar hizmet edeceğim siz bunu yakıştıracaksınız. Bu hiçbiri vicdana sığmaz. Yapacağım açıklamada bugüne kadar yaşanılan her şeyi söyleyeceğim. Hepsini belgeleriyle açıklayacağım. Yerel siyasetçilerle ilgili yaşadığım sıkıntıları, bu durumda olunmasının sebepleri neler tek tek açıklayacağım. Bugüne kadar çok şey söylendi, sustum. İş iftiraya, itibarsızlaştırmaya giderse olayın rengi değişir. Bizim çoluğumuz çocuğumuz var. Şunu vicdanım huzurlu bir şekilde ifade ediyorum ki; başkanlığım boyunca bana inanan kişilerin başını yere eğdirecek hiç bir eylemimiz olmadı. Bir tane bir usulsüzlük çıkarsınlar herhangi bir konuda yemin ediyorum bütün borcu ben ödeyeceğim" şeklinde konuştu.



"Mevcut kadrodaki genç oyuncuların hepsini biz aldık"



Yeni Malatyaspor’da iki şampiyonluk yaşadığını, UEFA’ya gittiklerini ve yeni tesisler kazandırdıklarını ifade eden Gevrek, "Başarı ya da başarısızlık bunlar futbolun içerisinde olan şeyler. Bu takım nasıl düştüyse öyle de çıkardı. Gittim belediye başkanıyla konuştum. Ben olayım ya da olmayayım bu takım Tetteh, Mustafa, Dico, Karim ve Kenan gibi oyuncuları tutarsa yeniden çıkar dedim. Ama maalesef olmadı, oyuncular satıldı. Ödemeler zamanında yapılsa hiç kimse bir yere gitmezdi. Şuna mevcut kadrodaki genç oyuncuların hepsini biz aldık. Eğer art niyetli olsak bu oyuncuları tutmazdık" ifadelerine yer verdi.



Ne olmuştu?



Adil Gevrek yönetiminin, Yousouf Ndayishimiye’nin satışı halinde kulübün kasasına girecek olan yüzde 20'lik payın 20 Ocak 2022 tarihinde 350 bin avro karşılığında Başakşehir Kulübü’ne devredildiğini açıklayan Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova, “Mali tabloları araştırdığımızda buradan gelen 350 bin avronun sadece 50 bin avrosu Bifouma'nın alacağı için çek karşılığında ödemesi yapılmış. Onun dışında 300 bin avro Provix ve Silver şirketlerine gönderilmiştir. Bu şirketlerin bir tanesi güvenlik şirketi, diğeri de temizlik şirketidir. Bu şirketler Adil Gevrek şahsına aittir. Dolayısıyla bundan önce düşündüğümüz iyi niyetten maalesef yoksun şekilde artık bu olayı nasıl toparlarız, bunun hesabını nasıl sorarız? Bundan sonraki gündemimiz bu yönde olacaktır.” Açıklamasında bulunmuştu.