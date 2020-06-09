MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYeni Malatyaspor'da Kasımpaşa mesaisi
GeriFutbol Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa mesaisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 09.06.2020 - 13:59,Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa mesaisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa mesaisi
Abone Olgoogle-news

Süper Lig’de 25 puanla 15’inci sırada bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin 27’nci haftasında kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 26 haftalık bölümde 25 puan toplayan ve puan tablosunda 15’inci sırada yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 13 Haziran Cumartesi günü saat 21.00’da sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat süren idmanda taktik bir çalışma yapıldı. Antrenman öncesi oyuncularıyla saha ortasında toplantı yapan Hikmet Karaman, Kasımpaşa ile sahalarında zor bir 90 dakika oynayacaklarını futbolculara aktardı.

Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman taktiksel çalışmayla son buldu.

Yeni Malatyasporda Kasımpaşa mesaisi

Süper Sayısal Oyunlar Artık Misli.com'da! Vakit kaybetme, hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle