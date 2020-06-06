Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcular koşu ve ısınma hareketleri ile başladıkları antrenmanda, güç ve kondisyon çalışması yaptı