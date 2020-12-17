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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 17:40 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa hazırlıkları! Pas çalışması...

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Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa hazırlıkları! Pas çalışması...
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Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 19 Aralık Cumartesi günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Yeni Malatyasporun Türkiye Kupasında hedefi final
Yeni Malatyaspor'un Türkiye Kupası'nda hedefi final!

Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 

Yeni Malatyasporda Kasımpaşa hazırlıkları Pas çalışması...

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