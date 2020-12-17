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Yeni Malatyaspor'da Kasımpaşa hazırlıkları! Pas çalışması...
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 19 Aralık Cumartesi günü sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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