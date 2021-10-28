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Yeni Malatyaspor'da Karim Hafez iddialı: "Zoru başaracağız"

#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor#Karim Hafez#Süper Lig
Yeni Malatyasporda Karim Hafez iddialı: Zoru başaracağız

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, ligin 11. haftasında deplasmanda konuk olacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürürken, sarı siyahlı takımın Mısırlı sol bek oyuncusu Karim Hafez, Süper Lig’de hiçbir maçın kolay olmadığını söyledi.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un savunma oyuncusu Karim Hafez, Kasımpaşa maçında sahadan 3 puanla ayrılmak istediklerini belirtti.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 30 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını, Orduzu Pınarbaşı'ndaki tesislerde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan savunma oyuncusu Karim Hafez, Sumudica'nın göreve gelmesiyle takımda her şeyin değiştiğini söyledi.

Takım olarak Sumudica'nın anlattıklarını anlayarak, benimsediklerini belirten Hafez, "Takım iyi çalışıyor, 5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından çıkışa geçmemiz lazımdı. Taraftar bizden bunu bekliyordu, bizim de bunu başardığımızı düşünüyorum. Böyle devam edeceğiz." diye konuştu.

Takımda çok güzel bir atmosferin olduğunu dile getiren sarı-siyahlı futbolcu, "Hocamız bizi çok iyi hazırlıyor, biz de bunu kabul ediyoruz. Anlattığı şeyler çok basit ama futbolun detayları, bunu sahada iyi uyguladığımızı düşünüyoruz. Bundan sonra da galibiyet serisinin geleceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ettiklerini aktaran Hafez, "Kasımpaşa zor günler geçiriyor olabilir ama biz de o günleri yaşadık. Biz elimizden geleni yapacağız, sadece kendi başarılarımıza odaklanıyoruz. Kasımpaşa maçını kazanmaya odaklanarak, öyle hazırlanıyoruz. Süper Lig'de hiçbir maç kolay değil ama biz zoru başaracağız." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Öznur Kablo Yeni Malatyaspor#Karim Hafez#Süper Lig

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