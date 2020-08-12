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Haber Giriş: 12.08.2020 - 13:35,Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da istifa

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Yeni Malatyaspor'da istifa
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Yeni Malatyaspor’da ikinci başkan Selim Pilten, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın kararıyla görevinden ayrıldığını açıkladı.

Yeni Malatyaspor yönetiminde ayrılık yaşandı. Sarı-siyahlı kulüpte ikinci başkan olarak görev yapan Selim Pilten, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın kararıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yeni Malatyaspor’da Pilten’in yerine kulüp ikinci başkanlık görevine kimin getirileceğinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

Yeni Malatyasporda istifa

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