Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz 1 puanı önemsiyor! "Kazanmak istiyorduk ama..."

Helenex Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "Yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirseydik farklı kazanmış olacaktık." dedi.

Buz, 1-1 berabere kaldıkları Kayserispor maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün çok önemli bir müsabakaya çıktıklarını ve yüzde yüz kazanmak istediklerini söyledi.

Maçın 90 dakikasına bakıldığında iki farklı bir devre izlediklerini dile getiren Buz, şöyle devam etti:

"Özellikle ilk devrede hiç iyi oynamayan bir Yeni Malatyaspor vardı. Konsantrasyonumuz burada neden böyle düşüktü bilmiyorum. Biz aslında baskılarla kendi sahamızda oynamak istedik. İlk devre net bir şekilde iyi oynayamadığımızı söyleyebiliriz. Fakat Adem'in bir pozisyonu vardı, Karim'in pozisyonuna bir şey demiyorum, gol pozisyonunda faul, yahut yok, biz faul olarak gördük, belki yanlış gördük, olabilir. Fakat Adem'in pozisyonunda arkadan tendonuna yapılmış bir hareket var, kesinlikle kırmızı karttı."

İkinci devre çok farklı bir Yeni Malatyaspor olduğunu belirten İrfan Buz, "Sadece beraberlik değil, maçı çevirme fırsatlarımız vardı, direklerden dönen topumuz vardı. Kolay değil tabii, her hafta baskı altındasınız, sonuç almak zorundasınız, puan almak zorundasınız, puanlar almak zorundasınız. O yüzden burada arkadaşlarımız karakter gösterdi. Kazanmak istiyorduk ama her puanın da önemli olduğunu söyleyebiliriz. İkinci devrede Kayserispor, belki iki kere veya 3 kere orta sahayı geçmiştir. Bunu da net bir şekilde söyleyebiliriz, burada o yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirseydik farklı kazanmış olacaktık." diye konuştu.

YALÇIN KOŞUKAVAK: OYUNU KONTROL EDEMEDİK

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak da oyunu ilk ve ikinci yarı olarak iki şekilde yorumlamak gerektiğini ifade ederek, "İlk yarı itibariyle tamamen oyunun hakimi Kayserispor ve çok alan bulduk, çok rakip kaleye gittik. Deplasmanda ilk 45 dakika bu kadar rakibi etkisiz hale getirip kaleye yaklaşıyorsanız skoru çoğaltmamız lazımdı. 1-0 ile içeriye girdik ama ikinci yarı başka bir oyun vardı. Tamamen iç güdüsel, duygusal hücum etti Malatyaspor, kontrolsüz, kalabalık. Biz oyunu kontrol edemedik. İlk yarıdaki gibi topu kontrol etseydik, ikinci yarı bu kadar öne gelen bir takım, arkada çok alam bırakmıştı ama topu kontrol etmek, bunlar kolay olmuyor." dedi.

Koşukavak, takımla 7. günü olduğuna ve bir oyun planlamak ve inşa etmenin zaman istediğine değinerek, "Tabii skora baktığımız zaman burası bir deplasman ama ligin boyu kısalıyor. İkinci yarıda Malatyaspor bize fırsat verdi, bu kadar kontrolsüz öne geldiği zaman arkada çok alan bıraktı, sadece topu kontrol edemedik ve alanı kullanamadık ve bunlar zaman ile düzelecek şeyler. 1 puan aldık, artık iç sahadaki maça bakacağız. İç sahadaki maçı kazanıp ligde rahatlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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