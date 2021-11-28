Yeni Malatyaspor'da ilk 11'den 3 kritik isim sakat! Galatasaray maçında iddaa oynayanların %70'i...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Kasapoğlu: Amerikada rap dinlerdim ama o zaman gençtimBakan Kasapoğlu: Amerika'da rap dinlerdim ama o zaman gençtim#Gençlik Ve Spor Bakanı
Kaderi bugün belli oluyor İki aday var: Şenol Güneş ve sürpriz isim...Kaderi bugün belli oluyor! İki aday var: Şenol Güneş ve sürpriz isim...#Beşiktaş
Bilim Kurulu üyeleri anlattı... 5 soruda yeni varyant: OmicronBilim Kurulu üyeleri anlattı... 5 soruda yeni varyant: Omicron#Omicron
Dövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânıDövizle borçlanana ‘uyarlama’ imkânı#DOLAR
Gazetecilerin hiç değişmeyen fıtratıGazetecilerin hiç değişmeyen fıtratı#Ali Erbaş
Yeni komşu, yeni İdlibYeni komşu, yeni İdlib#İdlib
Böyle maç görülmedi 9 kişiyle çıktılar, 6 kişi tamamladılar, 7 gol, başkan ağladı ve isyan ettiBöyle maç görülmedi! 9 kişiyle çıktılar, 6 kişi tamamladılar, 7 gol, başkan ağladı ve isyan etti#Belenences
İnanılmaz ama bu da oldu Turistlerin cinsel hayatı doğaya zarar veriyorİnanılmaz ama bu da oldu! Turistlerin cinsel hayatı doğaya zarar veriyor#Turizm
Bir umut, azim ve başarı hikâyesi: Hatica Hocanın Lotus ÇiçekleriBir umut, azim ve başarı hikâyesi: Hatica Hoca'nın Lotus Çiçekleri#Hatice Altunkaya
‘Ben bir oyun çocuğuyum’‘Ben bir oyun çocuğuyum!’#Cem Davran
Aile katliamı Husumetli akraba kurşun yağdırdıAile katliamı! Husumetli akraba kurşun yağdırdı#Muğla
Oyuncu Fulya Zenginer’e anneannesinden büyük darbeOyuncu Fulya Zenginer’e anneannesinden büyük darbe!#Fulya Zenginer
300 bin lira kaşe Bastık300 bin lira kaşe 'Bastık'#Zeynep Bastık
Silahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandıSilahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandı!#Sezer Öztürk
Küçük bir pişmanlıkKüçük bir pişmanlık!#Defne Samyeli
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Yeni Malatyaspor'da ilk 11'den 3 kritik isim sakat! Galatasaray maçında iddaa oynayanların %70'i...

#Misli.Com#İddaa#Yeni Malatyaspor Galatasaray
Yeni Malatyasporda ilk 11den 3 kritik isim sakat Galatasaray maçında iddaa oynayanların %70i...

Avrupa'daki başarılı sonuçlarını ligde de tekrarlamak isteyen Galatasaray, ilk 11'inden önemli oyuncularından yoksun sahaya çıkacak olan Yeni Malatyaspor'a konuk olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Haberin Devamı

İlandır

YENİ MALATYASPOR

Sezona İrfan Buz'la başlayan, Marius Sumudica ile devam eden Yeni Malatyaspor, Rumen çalıştırıcının ilk 2 maçında 6 puan almıştı ancak son 3 maçta 0 çektiler.

Son olarak Giresun deplasmanında 1-0 kaybeden Yeni Malatyaspor'da Mustafa Eskihellaç ve Rayane Aabid sakat. İki oyuncu da antrenmanda sakatlandı. Son 2 lig maçını kaçıran Benjamin Tetteh düz koşulara başladı ancak maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Sakatlıkları geçen Sadık Çiftpınar ve Wallace görev verilmesi halinde oynayabilecek durumda.

3-1-4-2 sistemiyle takımı sahaya süren Sumudica, Oussama Haddadi'yi stoper gibi kullanıp Karim Hafez'e sol kanadı emanet ediyor.

Mustafa'nın yokluğunda sağ kanatta kimin oynayacağı maç saati netleşecek, Aabid'in sakatlığı sonrası orta alandaki üçlüyü "Mallan, Chouiar & Nshimirimana" oluşturacak.

En büyük gol umudu Adem Büyük (12 maç - 3 gol - 2 asist) olacak.

GALATASARAY

Haberin Devamı

Geçtiğimiz hafta derbi maçta Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray, hafta arasında ise Marsilya'yı 4-2 yenip UEFA Avrupa Ligi'nde 5 maç sonunda 11 puana ulaştı ve grubunu lider bitirme adına çok önemli bir 3 puanı cebine attı.

Sakatlıkları bulunan Sacha Boey ve Arda Turan dışında Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Gustavo Assunçao deplasman kafilesinde yer almadı. Oğulcan, Aytaç ve Assunçao'nun kadroda olmama sebepleri ile ilgili bir bilgilendirme yapılmadı...

TD Fatih Terim'in Marsilya maçındaki 11'i bozması beklenmiyor.

Bir kanatta Sofiane Feghouli, diğerinde Kerem Aktürkoğlu forma giyecek. Orta alanda "Taylan, Berkan & Cicaldau" izleyeceğiz.

Hücumun en ilerisinde Mbaye Diagne olacak. Yoğun maç temposu ve rakibin eksik olduğu düşünülüp Olimpiu Morutan'ı Feghouli yerine ilk 11'de görürsek de şaşırmayalım.

Yeni Malatyasporda ilk 11den 3 kritik isim sakat Galatasaray maçında iddaa oynayanların %70i...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Yeni Malatyaspor'un Sumudica sonrası deplasmanda oynadığı 3 maç "2.5 ALT" biterken, iç sahada oynadığı 2 maç "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" oldu.

- Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı son 6 maçın 5'inde "karşılıklı goller" izledik. (6 maç - 21 gol)

SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Haberin Devamı

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Galatasaray kazanır" tercihine 1,57 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,66'dan oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 1,56 iken Misli.com'da 1,65!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

Haberin Devamı

%70'lik kesim son haftaların formsuz takımı Yeni Malatyaspor karşısında Avrupa zaferiyle morallenen Galatasaray'a güveniyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Daha yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

Yeni Malatyasporda ilk 11den 3 kritik isim sakat Galatasaray maçında iddaa oynayanların %70i...

Bir dönem Galatasaray formasıyla izlediğimiz Wesley Sneijder'in Real Madrid günlerini hatırlayalım...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Misli.Com#İddaa#Yeni Malatyaspor Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising