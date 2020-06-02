Yeni Malatyaspor'da idmanlar başladı
Süper Ligin 27. haftasında sahasında Kasımpaşayı konuk edecek BtcTurk Yeni Malatyaspor'da antrenmanlar yeniden başladı.
Yeni Malatyaspor geçtiğimiz günlerde 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından antrenmanlara ara vermişti.
Sarı-siyahlı ekip, tekrarlanan testlerin negatif sonuç vermesinin ardından antrenmanlara yeniden başladı.
Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda önümüzdeki günlerde temponun artması bekleniyor.
Ligde oynadığı son 9 maçta galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 27 ve 28inci haftalarında iç sahada Kasımpaşa ve Göztepeyi konuk edecek.
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