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Futbol
DHA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 10:59,Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da idmanlar başladı

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Yeni Malatyaspor'da idmanlar başladı
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Süper Ligin 27. haftasında sahasında Kasımpaşayı konuk edecek BtcTurk Yeni Malatyaspor'da antrenmanlar yeniden başladı.

Yeni Malatyaspor geçtiğimiz günlerde 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından antrenmanlara ara vermişti.

Sarı-siyahlı ekip, tekrarlanan testlerin negatif sonuç vermesinin ardından antrenmanlara yeniden başladı.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda önümüzdeki günlerde temponun artması bekleniyor.

Ligde oynadığı son 9 maçta galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor, Süper Ligin 27 ve 28inci haftalarında iç sahada Kasımpaşa ve Göztepeyi konuk edecek.

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