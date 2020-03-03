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Futbol
DHA-Spor / Taha AYHAN
Haber Giriş: 03.03.2020 - 13:27,Son Güncelleme:/

Son Dakika! Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi

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Son Dakika! Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman dönemi
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Süper Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor, dün prensipte anlaşma sağladığı Hikmet Karaman ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sergen Yalçın ile sezona başlayan, Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra ise Kemal Özdeş’i göreve getiren Yeni Malatyaspor yönetimi, alınan başarısız sonuçların ardından Özdeş ile de yollarını ayırdı.

Bunun üzerine teknik direktör arayışını sürdüren sarı-siyahlıların temasa geçtiği Hikmet Karaman ile dün prensipte anlaşma sağladı.

Son olarak Kayserispor’u çalıştıran ve Yeni Malatyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Hikmet Karaman’ın 2 gün içerisinde kente gelerek takımın başında yer alacağı bildirildi.

Son Dakika Yeni Malatyasporda Hikmet Karaman dönemi

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