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Haber Giriş: 24.06.2020 - 10:10,Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da hedef en az 9 puan

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Yeni Malatyaspor'da hedef en az 9 puan
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Süper Lig'de kalan 6 maçının 3’ünü sahasında oynayacak olan 28 puanlı Yeni Malatyaspor, en az 9 puan daha toplayarak korkulu rüya görmek istemiyor.

Yeni Malatyaspor korona virüs tedbirleri kapsamında maçların seyircisiz oynanacak olmasına rağmen sahasında oynayacağı müsabakalarda kayıp yaşamak istemiyor. Geçen hafta sahasında Göztepe’yi 2-1 mağlup eden Malatya temsilcisinde gözler bu hafta oynanacak Fenerbahçe maçına çevrildi. Ligde kalma mücadelesinde önünde bulunan 3 haftalık periyodu yenilgisiz geçmek isteyen Malatya ekibi, bu maçlardan ilki olan Fenerbahçe müsabakasında sahadan puansız ayrılmak istemiyor.

Sarı-kırmızılı takım kalan 6 haftalık maratonda 3 iç saha, 3 de deplasman maçına çıkacak. Malatya ekibi sahasında Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Gaziantep ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar deplasmanda ise Fenerbahçe, Sivasspor, Çaykur Rizespor ile kritik 90 dakikalara çıkacak.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de geride kalan 28 haftanın ardından topladığı 28 puanla 14. sırada yer alıyor.

 

Yeni Malatyasporda hedef en az 9 puan

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