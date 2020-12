Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu: "Her şeyi başarabilecek bir takımız"

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün iyi bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Rakiplerini açmanın zor olacağını, pozisyon yakalayabilmek için rakiplerini hataya zorlamaları gerektiğini bildiklerini anlatan Hamzaoğlu, şöyle devam etti:

"İki penaltı golüyle de olsa kazandık, oyuncularımı tebrik ediyorum. Haftalardan beri bir çıkışımız var, bunu sürdürmeye gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonraki haftalarda da bu oyunumuzu daha iyi duruma getiririz. Oyuncularımın son ana kadar oyun disiplininden kopmamaları beni mutlu ediyor. İstekli olmaları, takım halinde oynamaları beni mutlu ediyor, hepsini tebrik ediyorum."



"Her şeyi başarabilecek bir takımız"



Hamzaoğlu, bir basın mensubunun takımın hem ligde hem de kupadaki hedeflerine ilişkin sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Biz hedeflerimizi çok yüksek tutmadık ama bu demek değil ki daha yukarıları hedeflemeyeceğiz. Hedefler zaman içinde kendini bize gösterecek ve biz bu hedeflere doğru yürümeye devam edeceğiz. Kupada da turları geçtik, önümüzdeki turda Galatasaray ile eşleştik. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmeye çalışacağız ama kolay bir rakip çekmedik. Fakat son haftalarda şunu gördük; biz her şeyi başarabilecek bir takımız, yeter ki o gün istekli olalım, formda olalım, arzulayalım maçı. Her şeyi başarabilecek bir takımız. İnşallah kupada da sonuna kadar gitmeyi amaçlıyoruz. Ligde de sezon başında ilk 10'un içinde bir yer demiştim, şu anda daha yukarıları yani ilk 8'i hedefleyebiliriz. Zaman içinde bakarız eğer iyiye gidiyorsak daha yukarıları arzularız ve o hedeflere doğru yolumuza devam ederiz."



Kasımpaşa cephesi



Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Mustafa Gürsel, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.

Gürsel, karşılaşmanın ilk yarısında 2-3 net pozisyonlarının olduğunu ancak bunları değerlendiremediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ayrıca VAR'dan bir penaltımız döndü. O olsa belki 1-0 biz öne geçecekken, iyi oynarken 0-0 devre biterken bir penaltı golüyle geriye düşmemiz bizi üzdü. İkinci yarı erken gelen bir penaltı golü, ondan sonraki dakikada olay Yeni Malatyaspor'un istediği şekle döndü. İyi savunma yaptılar, kontra ataklarla golü aramaya çalıştılar. Biz de o dakikadan sonra fazla pozisyona giremedik. Üretemedik ikinci yarı. Bunda Yeni Malatyaspor'un iyi savunma yapması ve bize alan bırakmaması etkili oldu. İstemediğimiz, üzüldüğümüz bir mağlubiyet oldu. İnşallah bunu en kısa sürede, hafta içinde oynayacağımız Gaziantep FK maçında telafi etmeye çalışacağız.