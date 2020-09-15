Yeni Malatyaspor'da Hadebe ve Lukoki sevinci! Göztepe hazırlıkları...

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'e İstanbul deplasmanında Fatih Karagümrük maçıyla başlayan ve rakibine 3-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor, ligin 2. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde bu maçın hazırlıklarına devam eden Malatya ekibi, diğer taraftan da sakat oyuncuların çalışmalara başlamasının sevincini yaşıyor. Sarı-kırmızılılarda Hadebe ve Lukoki iyileşerek takımla çalışmalara başladı.

Yeni Malatyaspor'da büyük beklentilerle transfer edilen ancak henüz ilk maçına çıkmadan antrenmanda şansız bir sakatlık geçiren Tetteh'in ise Göztepe maçında da forma giyemeyeceği belirtildi.

Sezonun ilk maçında İstanbul deplasmanında Fatih Karagümrük'e mağlup olarak taraftarını üzen Malatya ekibi gözünü Göztepe maçına çevirdi. Malatya temsilcisinde tüm hazırlıklar galibiyet üzerine yapılıyor.

Transferde görüşme halinde olduğu Da Costa ile sözleşme imzalamak için yoğun bir görüşme trafiğinde olan Yeni Malatyaspor’un tecrübeli futbolcuyu bu hafta oynayacağı maça yetiştirmek istediği öğrenildi.

Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar hazırlıklarına günde tek antrenman yaparak devam ediyor.

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!