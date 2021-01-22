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GeriFutbol Yeni Malatyaspor’da Galatasaray maçı öncesi futbolcular antrenmana çıkmadı
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 17:19 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor’da Galatasaray maçı öncesi futbolcular antrenmana çıkmadı

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Yeni Malatyaspor’da Galatasaray maçı öncesi futbolcular antrenmana çıkmadı
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Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da futbolcuların, kulüp tarafından alacakları ödenmediği için bugün planlanan saatte idmana çıkmadığı öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Hatayspor’u 2-1 mağlup eden Yeni Malatyaspor, ligin 21’inci haftasında pazar günü ise Galatasaray’ı konuk edecek.

Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da futbolcuların, kulüpten yapılması gereken ödeme gerçekleşmediği için yönetimi boykot ettikleri ve bugün belirlenen saatte idmana çıkmadıkları öğrenildi.

Yeni Malatyaspor’da Galatasaray maçı öncesi futbolcular antrenmana çıkmadı

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