Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi pozitif vaka sayısı 8 oldu
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Yeni Malatyaspor'da 4 ismin daha Kovid 19 testi pozitif çıkarken toplamda vaka sayısı 8 oldu.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan testler sonucunda iki futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif vakaya rastlanılmıştır." denildi.
İlgili protokol gereği izlenimi devam eden vaka sayısının toplamda 8 olduğu belirtildi.
Malatyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında 8 Mart Perşembe günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
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