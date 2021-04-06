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GeriFutbol Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi pozitif vaka sayısı 8 oldu
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Futbol
Haber Giriş: 06.04.2021 - 19:23 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi pozitif vaka sayısı 8 oldu

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Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maçı öncesi pozitif vaka sayısı 8 oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Yeni Malatyaspor'da 4 ismin daha Kovid 19 testi pozitif çıkarken toplamda vaka sayısı 8 oldu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan testler sonucunda iki futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif vakaya rastlanılmıştır." denildi.

İlgili protokol gereği izlenimi devam eden vaka sayısının toplamda 8 olduğu belirtildi.

Malatyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında 8 Mart Perşembe günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Yeni Malatyasporda Fenerbahçe maçı öncesi pozitif vaka sayısı 8 oldu

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