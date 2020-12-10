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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 15:43 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları! Tüm testler negatif...

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Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları! Tüm testler negatif...
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve şut çalışmasıyla sona erdi.

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Öte yandan Yeni Malatyaspor'da, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlandı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, takımımız ve personellerimize uygulanan Kovid-19 tarama testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

 

Yeni Malatyasporda Fenerbahçe hazırlıkları Tüm testler negatif...

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