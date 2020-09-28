Yeni Malatyaspor'da eksik mevkilere transferler bekleniyor

Geçtiğimiz sezon ligde kötü günler geçiren ve düşme hattında sezonu tamamlayan Yeni Malatyaspor, 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek transfer döneminde en az 5 takviye daha yapmayı planlıyor.



Savunma, orta saha ve forvette yeni isimleri kadroya katmayı planlayan Yeni Malatyaspor’un Herera'nın düşük performansından sonra kaleye de transfer yapacağı öğrenildi.



Ligin ilk 3 haftasında özellikle savunma bölgesinde sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılıların bu haftaki Antalyaspor maçı öncesi 2 stoper oyuncusu ile de el sıkışacağı belirtiliyor.

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