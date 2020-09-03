MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYeni Malatyaspor'da Cueva form tutmaya başladı
GeriFutbol Yeni Malatyaspor'da Cueva form tutmaya başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 13:46 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da Cueva form tutmaya başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni Malatyaspor'da Cueva form tutmaya başladı
Abone Olgoogle-news

Yeni Malatyaspor’da büyük beklentilerle transfer edilen Perulu orta saha oyuncusu Christian Cueva, kampta form tutmaya başladı.

Peru Milli Takımı'nda da forma giyen 28 yaşındaki başarılı futbolcu teknik heyet tarafından hazırlanan özel program doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Merkez orta saha pozisyonunda görev yapan ve teknik kapasitesinin yanı sıra çabukluğuyla da dikkat çeken Cueva, kamptaki çalışkanlığıyla yavaş yavaş form tutmaya başladı.

Kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada lige kadar hazır olmayı planladığını belirten Cueva, yüzde 85 kapasiteyi yakalayacağına inandığını söyledi.

Kampta verimli bir ortamda çalıştığını kaydeden Cueva, “Verimli bir ortamda çalışmalarımız sürüyor. Bireysel durumum iyi. Lige kadar hazır olacağımız düşünüyorum. Yüzde 85’lik kapasiteye ulaşırım diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Yeni Malatyaspor’da gözler yeni sezonda büyük beklentilerle alınan Cueva’nın üzerinde olacak.

Yeni Malatyasporda Cueva form tutmaya başladı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle