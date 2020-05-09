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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.05.2020 - 13:59,Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da Covid-19 testleri negatif çıktı

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Yeni Malatyaspor'da Covid-19 testleri negatif çıktı
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Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'da, teknik ekip ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, takım oyuncuları ve teknik ekibe Kovid-19 testi yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbol takımı oyuncularımız ve altyapı antrenörlerimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık ekipleri tarafından yapılan koronavirüs testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır."

Yeni Malatyasporda Covid-19 testleri negatif çıktı

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