×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Yeni Malatyaspor’da çoğunluk sağlanmadı, kongre ertelendi

Güncelleme Tarihi:

#Yeni Malatyaspor#Trendyol 1. Lig#Kongre
Yeni Malatyaspor’da çoğunluk sağlanmadı, kongre ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 13:19

1. Lig'de zor bir süreç geçiren Yeni Malatyaspor’da bugün yapılması planlanan genel kurul çoğunluğun sağlanmaması nedeniyle 13 Ekim tarihine ertelendi.

Haberin Devamı

Asrın felaketi sonrası 2 sezon ligden çekilen Yeni Malatyaspor bu sezon transfer yasağı ve borç batağında olması nedeniyle alt yapıdan oluşan kadro ile ligde devam etme kararı almıştı. Ligde şuana kadar galibiyeti bulunmayan sarı siyahlı takımda bugün yapılacak genel kurul çoğunluğun sağlanmaması nedeniyle 13 Ekim tarihine ertelendi.

HAFTAYA YAPILACAK

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda haftaya yapılacak olan Yeni Malatyaspor’un mali ve idari geleceği masaya yatırılacak. Genel kurulda ayrıca yönetimin de değişmesi bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeni Malatyaspor#Trendyol 1. Lig#Kongre

BAKMADAN GEÇME!