Yeni Malatyaspor’da çoğunluk sağlanmadı, kongre ertelendi

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Asrın felaketi sonrası 2 sezon ligden çekilen Yeni Malatyaspor bu sezon transfer yasağı ve borç batağında olması nedeniyle alt yapıdan oluşan kadro ile ligde devam etme kararı almıştı. Ligde şuana kadar galibiyeti bulunmayan sarı siyahlı takımda bugün yapılacak genel kurul çoğunluğun sağlanmaması nedeniyle 13 Ekim tarihine ertelendi.

HAFTAYA YAPILACAK

Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda haftaya yapılacak olan Yeni Malatyaspor’un mali ve idari geleceği masaya yatırılacak. Genel kurulda ayrıca yönetimin de değişmesi bekleniyor.