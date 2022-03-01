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Yeni Malatyaspor'da Cihat Arslan dönemi başladı

#Yeni Malatyaspor#Cihat Arslan#Süper Lig
Yeni Malatyasporda Cihat Arslan dönemi başladı

Sumudica'nın ardından futbolcusu Adem Büyük'ü göreve getiren ve onunla da yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük görevine Cihat Arslan'ı getirildi.

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Süper Lig'de sezona İrfan Buz yönetiminde başlayan daha sonra Marius Sumudica'yla anlaşan ve Rumen teknik adamın ardından futbolcusu Adem Büyük'ü teknik sorumlu olarak göreve getirip onunla da yollarını ayıran Yeni Malatyaspor'un yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada; Kulübümüz, Teknik Direktör Cihat Arslan ile anlaşmaya varmıştır. Cihat Arslan ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yeni Malatyaspor 17 puanla ligin son sırasında bulunuyor.

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#Yeni Malatyaspor#Cihat Arslan#Süper Lig

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