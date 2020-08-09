MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYeni Malatyaspor'da Bolu kampı 13 futbolcuyla başlıyor
GeriFutbol Yeni Malatyaspor'da Bolu kampı 13 futbolcuyla başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 09.08.2020 - 10:22,Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da Bolu kampı 13 futbolcuyla başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni Malatyaspor'da Bolu kampı 13 futbolcuyla başlıyor
Abone Olgoogle-news

Yeni sezon planlamasını yapan Yeni Malatyaspor, bu doğrultuda ilk etap kampını Bolu'da yapacak.

Yeni sezonun eylül ayının ikinci haftasında başlayacak olması nedeniyle hazırlık ve transfer sürecinin sıkıştırılmış bir takvimde gerçekleşeceğini göz önünde bulunduran Malatya temsilcisi, transfere yoğun mesai harcıyor.

Malatya ekibinde anlaşmaya varılan 3 futbolcunun Bolu kampına katılacakları belirtildi.

Kamp çalışmalarını iki etaplı olmak üzere startını bu hafta verecek olana Yeni Malatyaspor ilk etap kampını Bolu'da gerçekleştirecek. 10 futbolcusu ile sözleşmesi sona eren Yeni Malatyaspor'un mevcuttaki futbolcular ve yeni transferlerle birlikte 13 futbolcuyla kampa başlayacağı öğrenildi.

Bu arada sarı siyahlı yönetimin teknik direktörlük için Hikmet Karaman ile devam etmeyeceği, yeni bir isimle yola devam edeceği konuşuluyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle