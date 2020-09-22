Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh takımla çalışmalara başladı

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Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp doktoru Hakan Ayaz, Ganalı golcü oyuncunun sakatlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.



Ayaz, "Futbolcumuz Benjamin Tetteh'in dizinde bir sakatlığı vardı. Tedavi sürecini tamamladı. Futbolcumuz kontrolümüz altında takımla çalışmalara başladı. Bunun dışında takımda herhangi bir sakatlık durumu söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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