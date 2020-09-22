MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh takımla çalışmalara başladı
GeriFutbol Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh takımla çalışmalara başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 22.09.2020 - 17:39 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh takımla çalışmalara başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Ganalı futbolcu Benjamin Tetteh, takımla çalışmalara başladı.

19
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
  • Anadolu takımlarının 2020-21 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp doktoru Hakan Ayaz, Ganalı golcü oyuncunun sakatlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Ayaz, "Futbolcumuz Benjamin Tetteh'in dizinde bir sakatlığı vardı. Tedavi sürecini tamamladı. Futbolcumuz kontrolümüz altında takımla çalışmalara başladı. Bunun dışında takımda herhangi bir sakatlık durumu söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyasporda Benjamin Tetteh takımla çalışmalara başladı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle