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Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh sevinci

#Yeni Malatyaspor#Benjamin Tetteh#Süper Lig
Yeni Malatyasporda Benjamin Tetteh sevinci

Süper Lig’de 5 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Yeni Malatyaspor’da, bu hafta oynanacak olan Alanyaspor hazırlıkları sürüyor. Ligin sonlarında yer alan Doğu temsilcisi, bu hafta 3 puan alarak kötü gidişata dur demek istiyor.

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Süper Ligin 16. haftasında sahasında konuk edeceği Alanyaspor maçı öncesi hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürdüren Yeni Malatyaspor’da tek düşünce sahadan 3 puanla ayrılmak.

Teknik Direktör Marius Sumudica yönetimindeki antrenman da düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan çalışmalar çeşitli çalışmalarla sürüyor.

En son Süper Ligin 10. haftasında evinde oynadığı Altay maçını kazanan sarı siyahlılar, sonrasında oynadıkları 5 maçta 3 puan alamadı.

Ligde oynadığı 15 karşılaşmada 4 galibiyeti, 9 mağlubiyeti ve 2 beraberliği bulunan Yeni Malatyaspor 18. sırada yer alıyor.

TETTEH TAKIMLA ÇALIŞTI

Bu hafta Alanyaspor maçını kazanarak hem taraftarlarını mutlu etmek hem de galibiyet hasretine son vermek isteyen Yeni Malatyaspor’da geçtiğimiz hafta forma giymeyen Tetteh de takımla birlikte hazırlıklarını sürdürdü.

BASIN AÇIKLAMASI ASKIYA ALINDI

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Öte yandan Sumudica’nın göreve gelmesi ile yeniden başlayan haftalık basın açıklaması da alınan kötü sonuçlar ile askıya alındı.

Son basın açıklamasında yönetimin transfer politikasını eleştiren ve ilk 11 de oynayacak oyuncularının olmadığını da söyleyen Rumen teknik adamın bu açıklamalarının da her hafta Çarşamba günleri basına açık olan antrenmanın son haftalarda yapılmamansın da etkili olduğu da iddia ediliyor.

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#Yeni Malatyaspor#Benjamin Tetteh#Süper Lig

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