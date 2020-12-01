AA
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Yeni Malatyaspor'da Başakşehir hazırlıkları! Taktik çalışma...
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmalarıyla tamamlandı.
Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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