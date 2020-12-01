MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYeni Malatyaspor'da Başakşehir hazırlıkları! Taktik çalışma...
GeriFutbol Yeni Malatyaspor'da Başakşehir hazırlıkları! Taktik çalışma...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 16:39 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da Başakşehir hazırlıkları! Taktik çalışma...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni Malatyaspor'da Başakşehir hazırlıkları! Taktik çalışma...
Abone Olgoogle-news

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Nurettin Soykan Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

 

Yeni Malatyasporda Başakşehir hazırlıkları Taktik çalışma...

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle