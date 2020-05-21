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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.05.2020 - 23:03,Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da antrenmanlar devam ediyor

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Yeni Malatyaspor'da antrenmanlar devam ediyor
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Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı futbolcular günü çift idmanla tamamladı.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda, futbolcular koşu ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-siyahlılar yarın yapacağı antrenmanlarla çalışmalarına devam edecek

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