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Haber Giriş: 01.01.2021 - 15:30 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da Ankaragücü karşısında Adem Büyük ve Acquah cezalı!

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Yeni Malatyaspor'da Ankaragücü karşısında Adem Büyük ve Acquah cezalı!
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Yeni Malatyaspor’da, sarı kart cezalısı olan Acquah ve Adem Büyük yarın deplasmanda oynanacak Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Süper Lig’in 15. haftasında sahasında Erzurumspor’a yenilen Yeni Malatyaspor’da takımın iki önemli oyuncusunun sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu’nu farklı arayışlara itti.

Deneyimli teknik adamın Ankaragücü karşısında Acquah’ın yerine Zeki’ye Adem’in yerine ise Lukoki’ye şans vermesi bekleniyor.

Yeni Malatyasporda Semih Kayadan zehir zemberek sözler
Yeni Malatyaspor'da Semih Kaya'dan zehir zemberek sözler!

Takımda ödemelerin bir kısmının yapılmasıyla morallerin düzeldiği öğrenilirken, futbolcuların Ankaragücü karşısında galip gelerek geçen haftaki yenilgiyi unutturmayı hedefledikleri ifade ediliyor.

Ankaragücü maçının son çalışmasını kendi tesislerinde yapan Yeni Malatyaspor, öğleden sonra gittiği başkentte maç saatini beklemeye başladı.

Yeni Malatyasporda Hamza Hamzaoğlundan sitemkar sözler
Yeni Malatyaspor'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sitemkar sözler!

Ankaragücü - Yeni Malatyaspor karşılaşması yarın saat 16.00’da başlayacak.

Yeni Malatyasporda Ankaragücü karşısında Adem Büyük ve Acquah cezalı

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