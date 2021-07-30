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GeriFutbol Yeni Malatyaspor'da ameliyat olan Fatih Aydın 7 ay sahalardan uzak kalacak
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.07.2021 - 18:04 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da ameliyat olan Fatih Aydın 7 ay sahalardan uzak kalacak

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Yeni Malatyaspor'da ameliyat olan Fatih Aydın 7 ay sahalardan uzak kalacak

Yeni Malatyasporlu oyuncu Nuri Fatih Aydın'ın yaklaşık 6-7 ay sahalardan uzak kalabileceği bildirildi.

Sarı-siyahlı kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Bolu kampında Gaziantep ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan orta saha oyuncusu Nuri Fatih Aydın, başarılı bir operasyon geçirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından futbolcumuza sol diz ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu operasyonu yapıldı. Prof. Dr. Taşer, başarılı bir operasyon geçiren futbolcumuzun 6-7 ay sonra tekrar çalışmalara başlayabileceğini belirtti. Nuri Fatih Aydın'a acil şifalar diliyor, bir an önce sahalara dönmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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